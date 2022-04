Dirigeant d'un groupe de Sociétés SSII sprécialisées dans :

- l'édition et la distribution de logiciels de type ERP et services associés pour l'hotellerie, le tourisme et la restauration (Développement, Installation, Formation, Maintenance applicative,...)

- Développement Off-Shore :.Net, JAVA, PHP, SGBD: Oracle, Informix, SQLServer...

55 personnes. Tunisie, Algérie, Maroc...



Mes compétences :

Dirigeant

Off shore

PMS

SSII