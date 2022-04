Sami JILANI

Depuis 2013 : AGENCE BETTERWAY

- Directeur département web



Depuis 2014 : Université Privée de Sousse UPS

- Professeur universitaire chez SupTech



2010 - 2013 : LBA MEDIAS

- Chef de projet informatique



2009 - 2010 : ORASCOM-WEB

- Développeur web et logiciels



2010 : Ecole d'ingénieurs

- Mastère professionnel en Technologie de l'Information et Commerce Électronique TICE.

- Certifié en Informatique et Internet en Juillet 2010



Mes compétences :

PHP5

Java/j2ee

JavaScript/Ajax

JAVA

XML/XSL

Linux

Symfony2

Jira agile

Bitbucket

Git

AWS

SourceTree

Elasticsearch