Sami KSIBI

Depuis l’obtention de mon diplôme National d’ingénieur en aéronautique, j’ai effectué plusieurs stages dans la compagnie aérienne TUNISAIR au cours desquels j’ai participé à la maintenance des aéronefs.



Au cours de mon projet de fin d'études que j'ai effectué au sein de l'entreprise G.M.T j'ai pu me spécialiser dans la conception et la réalisation des drones et j’ai travaillez chez la nouvelle compagnie aérienne SYPHAX Airlines, comme responsable d'aménagement cabine pendant deux ans, actuellement je travail comme responsable de navigabilité chez la SONAPROV.

Au cours de ces expériences, j’ai acquis de bonnes connaissances techniques et une parfaite aptitude à communiquer.



J’aime travailler en équipe, je suis polyvalent, rigoureux, responsable et ouvert d’esprit.







Mes compétences :

Aérodynamique

Traitement du Signal

Mécanique générale

Avionics

Navigation