Sami LAAJILI

RÉSUMÉ PERSONNEL :



- Spécialiste de la conception graphique avec 5 ans d’expérience dans la gestion du processus complet de conception, de la conceptualisation à la livraison.

- Expert avec le logiciels : Adobe Creative Suite (Illustrator, Photoshop, Flash, After effets ,premiere...), Microsoft Office, les applications de conception web (Wordpress, Dreamweaver, HTML, CSS...), conception 3D et animation, 3D jeux vidéo ou visite virtuelle avec Unity 3D et /VFX de montage vidéo.

- Capacité de comprendre rapidement les projets, les visions et les valeurs.



Mon Portfolio : http://samilaajili.wix.com/portofolio



Mes compétences :

Pack office et recherche internet

Vfx et compositing

WebDesign

Adobe suite

Création graphique

Mac / windows

Wordpress

3ds max

Création de site internet

Unity 3D