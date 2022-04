Sami MEGDICH

Jeune technicien, motivé, rigoureux et perspicace, ayant une première expérience, dans les secteurs High-tech, pharmaceutique et agro-alimentaire. Ayant une expérience en maintenance industrielle et ainsi qu'une polyvalence technique touchant les différents domaines. Mon objectif principal est de faire évoluer l'industrie et accompagner les différentes organisations dans l'implantation des bonnes pratiques, les nouvelles technologies et surtout l'incitation à l'innovation et la création.

À court terme je suis à la recherche d'emploi dont mes orientations métiers sont la maintenance, tout en restant à l'écoute des opportunités de tous les secteurs et sur tous secteurs pharmaceutique et agro-alimentaire.





Mes compétences :

Bonnes Pratiques de Fabrication

GMAO (coswin)

Maintenance en Zac

Industrie pharmaceutique

Gestion de projet

Informatique

SolidWorks

Agroalimentaire

Amélioration continue

Qualité

Maintenance industrielle