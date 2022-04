Sami Mohamed Ali NADJAR

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : ________________________________________

Depuis 2013 Directeur d'agence Centrale QNB

2012 2013 Responsable d'agence Bizerte

2010 2012 Responsable d'agence Gabes

2005 2010 Responsable d'agence UBCI EL MANAR



-Suivre et développer le fonds de commerce attribué.

-Piloter l’activité du point de vente ; nette amélioration de la rentabilité et de la performance commerciale.

-Animer et gérer au quotidien une équipe de commerciaux en charge de 1000 clients particuliers et clients professionnels.

-Rechercher en permanence l’amélioration de l’accueil et du service aux clients.

-Exercer la responsabilité locale de la sécurité du point de vente.

-Représentant et intervenant de la banque auprès des associations, des salons professionnels et des Chambres des Métiers et de Commerce.



06/2004 – 09/2005 Chargé d’Affaires des Professionnels à la succursale UBCI ESSADIKIA



-Suivi d'une formation interne pendant un mois (commerciale, financière et juridique).

-Gestion et développement d'un portefeuille de professionnels de 400 clients (artisans, commerçants, professions libérales de santé, entrepreneurs individuels et microsociétés).

-Vente de produits d'épargnes, de bancassurances et de services. Objectifs globalement atteints.

-Maîtrise des risques de crédit.

- L’intérim du responsable d’agence.



06/2003 – 05/2004 Conseiller Clientèle des Particuliers à l’agence UBCI TUNIS LAC



- Suivi et développement d’un ancien fonds de commerce constitué de clients particuliers du segment à poids et à potentiel. Objectifs assignés atteints.



04/2001 – 05/2003 Conseiller Clientèle des Particuliers à la nouvelle agence UBCI CARREFOUR (Ouverture 7/7)



- La participation active dans la constitution, suivi et développement d’un nouveau fonds de commerce constitué de clients particuliers du segment à poids et à potentiel. Le point mort de l’agence déjà atteint avec objectifs individuels dépassés.























10/1999 – 03/2001 Conseiller Clientèle des Particuliers à l’agence succursale UBCI Pasteur



- Suivi et développement du fonds de commerce constitué de clients particuliers du segment à poids et de prestige. Objectifs individuels atteints.



10/1998 – 09/1999 Conseiller Clientèle avec Caisse à l’agence UBCI EL MENZAH VI.



-Contribuer, par une action personnelle, à un accueil de qualité.

-Participer au développement du fonds de commerce attribué, en améliorant notamment le taux d’équipement des foyers en produits de base.



07/1998 – 10/1998 Administratif et Equipier volant stagiaire au sein du Groupe d’exploitation Tunis Nord – UBCI.