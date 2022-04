Samia KHOUAJA

Actuellement, j'occupe la fonction de directrice au sein de l'association Jasmin d'Orient à Montpellier.

Cette association, que j'ai créé le 28 Novembre 2005, a pour objectif principal de favoriser, d'une part, l'intégration des femmes tunisiennes et orientales dans la socièté française et spécifiquement dans le département de l'Hérault, et, d'autre part, de permettre la rencontre entre les femmes d'occident et celles d'orient.



C'est au travers de différentes activités que j'organise ce trait d'union se réalise.

J'ai mis en place entre autre des activités sportives, culinaires, des sorties de découverte de l'Hérault, des voyages, des soirées culturelles, des séances d'alphabétisation...



L'originalité de mon action réside dans le fait que je vais moi même à la rencontre de ces femmes tunisiennes et plus largement du Maghreb et je les invite à participer à nos activités.



Je cherche à montrer à ces femmes quels sont les bénéfices qu'elles peuvent avoir en s'intégrant davantage sur le sol français.



Mes compétences :

Accompagnement

Formation

Intégration

Maroc

Relations internationales

Gestion de projet