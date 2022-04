Samia KLOUCHE

Le Changement : une métamorphose



Depuis plus de 20 ans, en tant que coach, j'accompagne des individus et des équipes désirant changer de cadres de références afin de réaliser leurs "rêves" professionnels :



Des rêves très opérationnels :

- Avoir une profonde confiance en soi pour être capable d'une vraie délégation.

- Manager des équipes multi-culturelles dont la souplesse d'esprit et la compréhension mutuelle permette de travailler comme un seul homme.

- Savoir reconnaître les qualités, les compétences et les valeurs de ses collaborateurs pour être dans une réelle posture de "manager".

- Savoir accompagner une équipe qui travaille de façon collégiale et co-responsable.



Des rêves d'une entreprise profondément humaine et qui a le dynamisme d'une Start-Up et l'expertise d'un grand groupe :

- Savoir mettre en place un véritable changement de culture d'entreprise.

- Avoir une vision globale et une stratégie cohérente du processus de coaching.

- Savoir utiliser l'intelligence collective et l'intelligence émotionnelle des équipes afin de dépasser les résistances et engager pleinement son entreprise dans les défis actuels notamment celui de la transformation digitale.



Pour donner de l'espace et de la sécurité à mes clients, mon mode opératoire en tant que coach professionnelle est de prendre appuis sur l'écoute, le silence, l'humour, une question qui désarçonne et qui les amène à un dialogue intérieur, une relation avec eux-mêmes.

Mon rôle de coach est de soutenir les équipes dans leurs cheminements, au delà de leurs zones de confort afin qu'ils s'autorisent à être totalement eux-mêmes et à poser de nouvelles actions en cohérence avec leurs objectifs professionnels.



Par ailleurs, je suis en supervision professionnelle :

Supervision de groupe (D.Darmouni 2001/2003, A.Cardon 2006/2010, C.Hawkins 2010/2011).

Depuis 2015 M.Volle.

Supervision individuelle auprès de M.Volle 2003/2006





Découvrir l'article de Missions Cadres me concernant : http://bit.ly/1HR2IKi



Mes compétences :

Analyse de pratiques professionnelles

Coaching

Coaching d'organisation

Coaching de vie

Développement des Talents

Gestion de carrière

Coaching professionnel

Coaching d'équipe

Supervision de consultants

Coaching individuel

Coaching de cadres

Coaching de dirigeants

Ressources humaines

Formation

Langues