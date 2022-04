Bonjour,



Je recherche un emploi dans le secteur social et medico - social.



Je suis une personne sérieuse, jeune et toujours motivée pour apprendre de nouvelles choses.

J’apprécie le travail en équipe et travailler dans la bonne humeur.



Je recherche un poste qu'il s'agisse d'un CDD ou d'un CDI.



Mes compétences :

Accompagnement à l'emploi

Traitement de données

Accompagnement

Accompagnement individuel

Accueil

Communication

Analyse des besoins