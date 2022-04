Samia MELLOUD

Dynamique, organisée, motivée je m'implique fortement dans mes activités professionnelles pour réaliser des objectifs ambitieux et soucieuse d’être à la hauteur de mes espérances et de celle des autres, avec un bon sens de communication, je pense pouvoir apporter le plus attendu de moi pour mener à bien la mission qui me sera confiée et au même donner des meilleures images de l' entreprise dans laquelle je travaille .



J’ai acquis au cours de ces expériences professionnelles les qualités d'écoute et de compréhension nécessaires aux postes que j'ai occupée , tout en me familiarisant avec les outils techniques mis à ma disposition .



je suis à votre entière disposition pour une rencontre qui me permettrait de vous faire part de mes motivations et de mon enthousiasme et pour toutes informations complémentaires .



Mes compétences :

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel