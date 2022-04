Samia MERAOUNA

Médecin, j’ai rejoint la société SIMODORO-ip dont l’activité de conseil est tournée vers la biologie.



Au sein de celle-ci, je suis en charge de problématiques en lien avec les stratégies de développement des entreprises spécialisées dans le domaine pharmaceutique, cosmétique ou agro-alimentaire et ce grâce à mes compétences médicales et en recherche cliniques.



J'ai en effet une expérience de la pratique médicale hospitalière et de ville ainsi qu’une expérience de prés de 2 ans en recherche clinique dans l'industrie pharmaceutique (Guerbet) et dans la recherche publique (Direction de la recherche et de l'innovation, Marseille) ce qui me permet de cerner plus finement certaines problématiques spécifiques des sociétés en biologie.



Mes compétences :

Brevets

Biotechnologie et industrie Pharmaceutique

Gestion de projets

Agroalimentaire

Cosmétique

Communication

Propriété intellectuelle

Étude clinique