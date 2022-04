Samia OTHMANI

Je suis titulaire d'une maîtrise en finance de la faculté de science économique et gestion de Tunis

j'ai travaillé dans des sociétés tunisienne auparavant comme comptable auditeur interne je suis dynamique sérieuse aime le travail en groupe résidente à Ouagadougou

poste précédent : auditeur interne au profit de la société MIT :

tâches effectués :

assurer une analyse et un contrôle de l’activité de l’entreprise.



*gérer les différents comptes bancaires de l’entreprise



*suivre la mise en place des recommandations.



*mesurer les risques et les performances (calculs des ratios de rentabilité)



*mettre en place les reportings ; normes et process



*rédiger et transmettre les rapports d’Audit auprès de la direction générale



Groupe UNIVERSITE CENTRALE:



Département commerciale : GESTIONAIRE DE STOCK



Les tâches accomplies:

*définir et mettre les plans d’approvisionnement dans les délais préalablement définis cela en liaison étroite avec les fournisseurs et les transporteurs.

*suivre les commandes et la facturation : l’enregistrement le traitement et le suivis des commandes la gestion des plannings de réception des marchandises

*Négociation avec les fournisseurs concernant la modalité de paiement des factures.

*planification de la livraison avec les fournisseurs

*le contrôle des marchandises lors de leur réception

*gestion de rotation des stocks (entrée ; sortie ; prévision)





Département comptable et financier : aide comptable (financière) :



*saisie des écritures comptables achat vente banque et caisse.



*rapprochement bancaire.



*aider à l’élaboration des Etats financier.









SOCIETE TELEMARKETING TELPERFORMANCE : (en 2009)



Téléopératrice au service technique opération SFR



les tâches accomplies :



Assistante technique : réception des appels téléphonique dépannage technique à distance de service téléphonique fixe et internet.

Gérer le stress du client en le dépannant d’une manière rassurante.

Remonté des cas à des superviseurs si jamais le client n’est pas dépanné.







SOCIETE TELEMARKETING STREAM(en 2010)



Téléopératrice au service technique opération SFR :



Les tâches accomplies :



Assistante technique : réception des appels téléphonique dépannage technique à distance de services téléphonique fixe et internet











Mes compétences :

je suis motivante proffesionel dynamique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Audit