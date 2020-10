Sereme ABDOULAYE

Titulaire de diplômes universitaires en Ressource Humaine , en sociologie des Organisation et du travail , en sociologie rurale , de certification international en Ressources Humaine, en Management Total de la Qualité(TQM) , en Management du temps, et en Six Sigma version Master Black Belt . et Pétrie d'une Expérience probante en Qualité de Manager des Ressources humaines dans des société Minière et industrielles . Enseignant de Ressources Humaine , de Sociologie des Organisation et du travail ,aussi de Management par la qualité(TQM) . et du management par le temps (Time management).



Mes compétences :

Gestion du changement

Gestion de projet

Six Sigma

Gestion des ressources humaines

Time Management

Management de la qualité