Samia OUICHAOUI

J'ai choisi une formation ouverte à l'international qui privilégie l'importance de la relation dans les échanges intercommunautaires. J'ai beaucoup voyagé pour me rendre compte des différents codes de communications utilisés chez nos voisins européens mais surtout meditéranéens. Je peux dire qu'après nombres d'experiences professionnelles vécues à l'étranger, le modèle le plus prisé est celui des Etats Unis qui apparaît être le leitmotiv de toute entreprise dans sa phase de commercialisation! C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas lacher prise et de mettre à profit mes facultés relationnelles et mes compétences qui sont :



Gérer plusieurs centres mutualiste et veiller au management d'une équipe médicale d'environ 15 personnes afin de pouvoir répondre au mieux aux différentes couches de la société qui composent notre clientèle en terme de remboursements, facturations et établissement de devis. Contrôler la gestion du site, administrer les stocks et établir le Chiffre d'Affaire de la mutuelle.



Promouvoir une toute petite entreprise commercialisant le service de nettoyage avec pour cible les hôtels Grand luxe, et les parcs automobiles



Elaborer des stratégies commerciales et marketing pour le lancement d’un service et collaborer avec les dirigeants afin d’asseoir leur image et élargir leur part de marché



Créer des fichiers prospects et clients sur bases de données pour enquête qualitative et quantitative

Encadrer une équipe commerciale et une équipe de préparateurs de commande



Créer et éditer des rapports d’analyses de résultats concernant les différentes études réalisées



Gérer les stocks, préparer les livraisons des commandes

Accompagner et diriger les voyageurs étrangers à l’embarquement et au débarquement, proposer, orienter et renseigner les touristes sur les offres de services et visites touristique.



Voici en quelques mots ce dont je suis capable et ce à quoi j'aspire pour un avenir haut en couleur!

Ma devise: plus de frontière pour une liberté totale d'action!



Mes compétences :

Gérer des appels et orienter les appels

Promotion des ventes

Gérer et optimiser les achats et les stoc

International Marketing

Gestion de litiges

Accueil physique et téléphonique

Manager

Accompagner et transmettre

Encadrement d'équipe

Facturation et suivi des encaissements