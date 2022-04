Actuellement à la recherche d'un emploi, je souhaite enrichir mes compétences dans l'assurance, qui est extrêmement vaste et qui propose une multitude de métiers et de domaines.



Par le biais de nouvelles expériences, je cherche à développer mes connaissances et tant mes qualités professionnelles que la correction de mes points d'amélioration.



Dynamique, souriante, ambitieuse, capable de travailler en équipe, mon objectif premier est de nourrir ma curiosité.