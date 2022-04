Samia SAMIA

Je suis rédactrice web , tunisienne, qui produit des contenus rédactionnels adaptés au web. Je me charge de la rédaction et de l’intégration des contenus d’un site. Je respecte des contraintes diverses : référencement naturel, charte éditoriale, normes et bonnes pratiques de rédaction web (facilité de lecture et de navigation).

Je suis capable de faire une veille informationnelle et s’informer sur les sujets à traiter.

Je peux corriger, réécrire et modifier les textes en fonction des indications du responsable éditorial.

J’ai des compétences de maitrise d’Orthographe, grammaire, syntaxe et vocabulaire étendu. J’ai aussi des savoirs spécifiques à la rédaction web.

Je maitrise également les outils de référencement, spin, wordpress....



Je vous garantirai la qualité et la rigueur. J'ai beaucoup collaborer des partenaires tunisiens et étrangers en matière

de:

-rédaction web

-rédaction de fiches produits

-rédaction de billets par auteur

-animation des blogs divers

-soumission des sites dans des annuaires

-animation des blogs en anglais

-rédaction en anglais

-rédaction de plusieurs pages des sites différents :

rubriques: parents, bébé, familles

-coaching

-Conception et formation d'une session sous le thème "

marketing digital"

-Coonception et formation d'une session sous le thème : "

édition et rédaction SEO, les bases et les règles "