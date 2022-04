Samia SELMI

Double formation : Docteur en Chimie organique & master II Professionnel cosmétique, formulation et commercialisation en chimie fine.



Triple compétence commercial, marketing et technique,

Maîtrise les marchés de matières premières dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique, nutraceutique et vétérinaire en France/Benelux et Maghreb.



Force de vente en B to B, forte culture de l’international ( maîtrise de l'Anglais ) négociatrice reconnue j'ai la culture du résultat.



Je désire Intégrer un grand groupe / ETI dans l'industrie Pharmaceutique ou Chimique en tant que responsable des ventes/ chef de projet ou chef de produit.









Mes compétences :

Ventes

Étude de marché

Management transversal

Marketing stratégique

Négociation contrats

Microsoft Office

Prospection commerciale