Samia SISSAOUI

J'ai une expérience de plus de cinq dans un back-office (produits dérivés) dont trois ans en tant que responsable des opérations post-marchés. Forte de cette expérience, j'ai acquis de solides compétences en supervision managériale, opérationnelle et management de projet. J'ai en effet collaboré à de nombreux projets transverses liés à différents objectifs: amélioration continue, amélioration du service au client interne (FO) et externe (Contreparties), nouvelles réglementations du marché, maîtrise du risque opérationnel, mise en place d'une nouvelle application métier Front to Back, etc...



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations sur mon parcours, mon expérience, mes perspectives professionnelles.



Mes compétences :

Gestion de projet

Supervision manageriale

Pilotage d'activité