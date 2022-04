Samia TILIKETE

Bienvenue sur mon profil !



Je vous accompagne pour réaliser vos projets internet/extranet grâce à des solutions Web Open source performantes et innovantes (DRUPAL, WORDPRESS, SPIP, JOOMLA). Chargée d'affaires et Chef de projets Web&COM pour l'Agence Web INSITE/ créateurs de Web -Array - je suis à votre disposition pour échanger et concrétiser vos projets !



Ci-dessous vous trouverez un aperçu de mon parcours, une liste non exhaustive de mes compétences acquises au cours de ces dix dernières années.



J’espère que vous y trouverez de quoi satisfaire votre curiosité et qui sait ... vous donner l’envie de se rencontrer pour échanger, partager des expériences.



Je ne vais pas vous refaire mon historique professionnel, Viadeo a mis en place un outil sympa qui retrace l’essentiel de nos parcours et comme je suis partisane de l’efficience d’une façon générale, je préfère vous renvoyer à la rubrique ci-dessous ... Si mon profil vous intéresse n’hésitez pas à me contacter !



Depuis Mai 2012

INSITE, Agence Conseil Communication Web, spécialiste DRUPAL/SPIP/WORDPRESS

> Chargée d'affaires/ gestion et suivi de projets WEB&COM



2011-2012 • Juillet à Avril

DEALICHIC, START UP dédiée à la vente évènementielle de services et produits sur le Web

> Responsable de communication Print/Web, relations presse et réseaux sociaux

• Mise en oeuvre de la stratégie de communication : plan de communication (stratégie web/Rsn, Print, street marketing,médias...) relations presses/relations publiques. Participation à la création du siteArray et du blog, rédaction (articles, textes de présentation, liste de mots clés pour le référencement, communiqué, dossier de presse, présentation pour les forces de ventes… création des visuels (PS5) pour la valorisation des offres, prospection, relations commerciales et partenariats, interviews, animation des réseaux sociaux… ).

Thématique : e-commerce, marketing viral



2010 • Octobre / Novembre

Mairie de ROUBAIX - Direction de la Cohésion sociale

> chargée de mission communication et évènementielle

• Organisation du Séminaire national EUROCITIES - NLAO Lille Métropole - Roubaix « Les politiques locales d’inclusion active » (Organisation, gestion logistique, création et diffusion des supports de communication...) .

Thématique institutionnelle : Lutte contre les exclusions



1999 • 2010

SCOP RESONANCE agence de communication institutionnelle des collectivités, des associations et des entreprises

> chef de projet (salariée-associée) : gestion et relations commerciales - conseil – stratégie - relations publiques - management des équipes créatives

• Gestion de la relation Clients et appel d’offres publics - Recommandations et plans de communication, établissement des budgets, élaboration de supports de communication (Rédaction, ITW, positionnement de texte) et suivi de fabrication - Organisation d’évènements et relations presse (supports et achats d’espaces publicitaires), animation de réunion, présentation de projet.

Thématiques institutionnelles : développement durable, économie sociale et solidaire, santé, politiques de la Ville (petite enfance, urbanisme et propreté urbaine, emploi, action sociale…)



1999 • KARUS TELEMARKETING

Téléprospection, prise de rendez-vous.



Adepte de la formation continue tout au long de la vie !

Cours du soir et formations courtes : perfectionnement et conversation en anglais, chinois débutant, infographie, e commerce - e marketing, PAO/ Web design (niveau initiation), pratiques écrites journalistiques, rédaction pour l’écran, référencement.



LOgiciels&WeB2.0

Pratique courante > word, excel, powerpoint,entourage, mail, lotus, outlook, acrobat PRO.

Pratique basique et ponctuelle > indesign, Photoshop et illustrator pour le Web, file makerpro.

Pratique courante d’internet et d’éditeurs de Blog pour la mise en ligne de contenu sous Wordpress, SPIP, Typepad et des Réseaux Sociaux (Facebook,Twitter, google+1, viadéo, linkedin..



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Relations presse

Web

Wordpress

Conseil

Print

Relations publiques

Pao

Communication institutionnelle

Drupal