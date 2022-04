Samiha HALLABI

= > Profil : Analytique - Calme - Fonceur - Motivé par les challenges - Préférant le travail en groupe

= > Devise: ''Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.'' (Winston Chruchill)

= > Sales Manager depuis une dizaine d'années avec une solide expérience, des résultats probants et des compétences sur lesquelles j'ai pu capitalisées :

* Leadership

* Coaching

* Conduite de la stratégie

* Sens de l'analyse

* Conduite du changement / Accompagnement des transformations stratégiques

* Sens de l'écoute

* Créativité & Innovation

* Gestion du stress et accompagnement des équipes lors des situations difficiles

* Sens des valeurs

* Implication dans le business opérationnel / Négociation



Mes compétences :

Leadership

Business strategy

Négociation commerciale

Coaching

Gestion du stress

Analyse de données

Innovation