Samileh DADASHIAN

Pendant la préparation de mon diplome DEA en litterature et civilisation anglaise à Paris IV, j'ai commencé donner des cours particuliers , et j'ai continué à donner des cours à temps partiel dans les centres de formation des langue, après avoir obtenu mon diplôme,



En 1995 j'ai commencé à travailler à plein temps au Centre d'Etudes des Langues à Evry dans l'Essonne jusqu'au 2012.



Depuis juillet 2012 j'ai opté pour le statut d'auto-entrepreneur. A part mes cours dans les entreprises comme BRITA,INRA, PUMA, ZIMENS, je préparé les étudiants de Paris IV, ENSIIE, ICAM à l'examen de TOEIC. BULAT et FCE.



Mes compétences :

Préparation TOEIC