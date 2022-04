Samir ABOUCHAKRA

TECHNICIEN.CAO.ELECTRONIQUE

Responsable du service vérification.



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

01/04/2001_01/09/2011 : Expérience de 10 ans :



Technicien supérieur de CAO en électronique pour, le bureau d’études SYCAMAR du groupe SYNERGIE-CAD; conception et réalisation des schémas et PCB des cartes électroniques multicouches d’applications et de teste des composants et puces électroniques.



Responsable du service vérification.

Responsable, Formation d’autres techniciens.



Mes compétences :

CAO

Conception

High tech

Internet

Maintenance

Maintenance industrielle

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies