Maroc Aventure.com a été créé à l'initiative de Samir AIT RAHO.



D'origine berbère et diplômé d'état du Centre de Formation aux Métiers de Montagnes de Tabant (Maroc), ce guide de montagne et de désert aime à vous faire découvrir les splendeurs et les couleurs de son pays.



Fort d'une expérience de plus de 18 ans dans le tourisme d'aventure pour des grands opérateurs français et des associations étrangères de randonnée, il a su monter une équipe soudée, professionnelle et compétente dans le domaine du tourisme qui vous suivra lors de votre séjour.



Nous vous proposons des séjours variés, sportifs ou culturels, et restons à votre disposition pour toutes autres suggestions.





