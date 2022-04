Samir ALILICHE

RÉSUME DE L’EXPÉRIENCE (26 ANS)



Direction de Projets & Consulting ERP(s) domaine Comptabilité / Finance :

- Pilotage de Projets / Programmes

- Pilotage de projets dans un contexte international

- Plan Progrès & Plan de Transformation...

- Déploiement et Bascule de systèmes comptable sur ERP(s) SAP / JDE / IFS module Finance...

- Mise en place Solution BI (BW de A à Z)- Gestion de Projets stratégiques (Mode Task Force)

- Déménagement SI d'un Site A vers Site B

- Projets sur Mini et Moyen Système (AS400 + 15 ans)

- Directeur de Projet dans une SSII (10 clients, +15 Collaborateurs à suivre...)

- Mise en Place TMA(s)

...

Consultant Fonctionnel Finance ERP(s) :

- SAP FI/CO (R/3 et ECC 6) 3,5 ans

- JD Edwards WS/OW Module Finance 4,0 ans

- IFS Module Finance 2,5 ans



Secteurs :



- Automobile,

- Transport

- Agroalimentaire,

- Pharmaceutique

- Grande distribution

- Énergie



Mes compétences :

Gestion de projet

Management