Samir Aouar

Monsieur,



Permettez-moi de vous faire savoir d’une manière générale de mon parcours études supérieures et de mon domaine professionnel.



Concernant mes études, Je suis un technicien supérieur en génie mécanique issu en 2007 d’Université de Constantine (Mantouri)

Je tiens à vous faire savoir que je suis titulaire d’un diplôme Préparateur En Tuyauterie

Mécanique en 2011 délivré par l’institut Algérien de Pétrole, IAP Arzew.



Depuis 2011, je travaille comme technicien supérieur en mécanique et tuyauterie au sein d’une entreprise de construction pétrolière de grande envergure, leader dans le domaine Pétrole et gaz nommée ENGTP / SONATRACH.

Dynamique & motivé, j'ai acquis une expérience considérable dans le domaine de construction des CPF (Tuyauterie et mécanique), maintenance des équipements rotatifs, montage, démontage, dépannage et réparation.



Espérant que ma candidature retienne votre attention je me tiens à votre entière disposition afin de vous démontrer mes compétences, motivations et mes perspectives d'avenir au cours d'un entretien.



Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations les plus distinguées.







Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Internet

HYSYS

FORTRAN

Epanet

BAe Jetstream 31

Autocad

GIS