Samir HAMMOUDI

Né à Tokyo, vécu en France (12 ans) puis en Suisse (13 ans) et actuellement au Japon a Tokyo.



Bilingue Franco-Japonais, parle couramment l'anglais et de niveau baccalauréat en allemand.



- Diplômé de la Haute Ecole d'Ingénierie du Canton de Vaud (HEIG-VD) - Section Télécommunication Réseaux et Services.



- Prix Alstom Power Hydro pour mon travail de diplôme sur l'optimisation des performances d'applications Web 2.0.



- 2 awards obtenus chez Microsoft (CPE Champion et Japan President Award

- 3 awards obtenus chez Google (Precedent Award - plus haute recompense chez Google Cloud, 2 awards locaux)



Spécialités::

Programming language: JAVA, JSP, Javascript, VBscript, Powershell, (X)HTML, XML, PHP, SQL, CSS, AJAX, J2EE.

System: Windows, Linux, MacOS

Design, implémentation, opération et migration des solutions:

MS Active Directory 2000/2003R2/2008R2/2012

MS Hyper-V 2012 / SCVMM 2012 SP1

MS Exchange 5.5/2003/2007/2010/2013

MS OCS 2007/ Lync 2010

MS SMS2003/ SCCM2007/2012 design, implementation and migration.

MS Orchestrator 2012 with integration to SCCM, SCVMM, AD, Exchange, etc...

Archiving: Symantec Enterprise Vault: large company scale design, implementation and migration



Mes compétences :

JavaScript

Virtualisation

VMware

System Center Orchestrator 2012

SCCM

Hyper-V

SCVMM

Microsoft Exchange

Active Directory

Windows PowerShell

Symantec Enterprise Vault

Google Apps

Saas

Cloud computing