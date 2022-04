Nostra MUSIQ

NOSTRA est né en 1980 à Melipilla (Chili). Il arrive à Lausanne, en Suisse, à l’âge de 10 ans et cette même année, il découvre la culture HIP HOP. Il commence alors avec le “BREAKDANCE”, puis s’en suivra le “SMURF’’.



En parallèle, il entend ses premiers morceaux de rap, mais ce n’est qu’à ses 14 ans que ce courant musical prendra une dimension totalement autre à ses yeux.

Il commence à écrire ses premiers textes et déjà une chose essentielle s’en dégage, sa sensibilité exacerbée.



1997 sera un tournant dans sa vie, avec la rencontre de plusieurs Mc’s et producteurs. De cette rencontre naîtra le label KOBRA PRODUCTIONS, dont il sera aussi le premier artiste signé.



1998 sera l’année d’une première trace discographique avec “LE MÊME COMBAT’’ (KOBRA PRODUCTIONS/1998), maxi vinyl 2 titres, aux côtés des prestigieux 3ÈME OEIL, FONKY FAMILY, DOUBLE PACT, et LE VENIN, qui connaîtra un succès à travers toute la francophonie.

La même année sortira le 1er album issu de son label, “LE BOUT DU TUNNEL’’ (KOBRA PRODUCTIONS/1998) réunissant la crème du rap français, LE RAT LUCIANO, FONKY FAMILY, DEF BOND, PIT BACCARDI, JEDI, POLO…



1999 sera l’année de la reconnaissance autant discographique que scénique. Discographique puisque son label sort “FRONTIÈRES BRISÉES’’ (KOBRA PRODUCTIONS/1999), 2ème album, signé en France chez MUSISOFT et vendu à plus de 20’000 exemplaires. Scénique puisqu’il accède au prestigieux MONTREUX JAZZ FESTIVAL, en 1ère partie des fameux THE ROOTS. S’en suivront les FRANCOFOLIES DE NENDAZ et bien d’autres.



2000 sera l’année de son ultime projet commun avec KOBRA PRODUCTIONS, “LE SENS DE L’HONNEUR’’ (KOBRA PRODUCTIONS/2000).



En 2001, il quitte donc KOBRA PRODUCTIONS avec le désir d’expérimenter de nouveaux horizons. Il fonde alors avec MOH et PERSON (ex HANA CLUB), COMING SOON RECORDS, plutôt idéologie que label.



De 2001 à 2004, il en profite pour affûter sa plume, sans pour autant se laisser oublier de la scène rap, étant donné qu’il multiplie les apparitions à travers différentes MIXTAPES, COMPILATIONS et ALBUMS.



En 2004, un collectif regroupant plusieurs Mc’s verra le jour. Son nom, “UNDERGROUND SUSPECT’’. Composé de K8, ASPHALT, KILLA KISH, PERSON, NOKTI (CASE NÈGRE), SCOR 16 et NOSTRA.

De cette expérience sortira “FAITS DIVERS’’ (CLICK CLICK RECORDS/MSA/2006).



En 2006, il participe à la tournée du rappeur PERSON “FAIRE OU NE PAS FAIRE’’, issue de l’album du même nom. Tournée qui les amènera en 2008 à l’affiche du festival suisse du M4MUSIC qui a lieu à Zurich.



En 2007, un besoin de retour aux sources dans sa carrière solo plus qu’accentué, le pousse à travailler sur son premier album en famille. Il rejoint donc son label de coeur, FEELIN’MUSIC, label indépendant basé à Lausanne, sous la direction de CHIEF et NOGAMES.

2008, il sort sous la forme de street CD discographique, NOSTRA: “ECHOGRAPHIE’’ (FEELIN’MUSIC/2009), annonciateur de son premier album solo prévu pour 2009, NOSTRA:“ACTE DE NAISSANCE’’ (FEELIN’MUSIC/2009). Un album déroutant par sa pureté et sa sincérité loin des clichés RAP GAME.



Du rire aux larmes, de la vie à la mort, tout y est abordé avec maturité, ramenant le rap à son état le plus pur.



GUETTEZ LES ONDES, CAR “…LE FAUX RAP A ÉTÉ TROP LOIN’’.



Mes compétences :

Ecriture

Français

Music

Musique

Rap