Samir MESLI

J'ai travaillé dans l’informatique comme animateur multimédia dans une association qui est Avenir 84 à Avignon à l’adresse suivante 27, Bis Av de la Trillade. Ce que je fais à Avenir 84 je m’occupe de l’accueil individuel et des groupes. Ceci n’est pas comme un Cybercafé à ne pas confondre.J'ai fait une formation de 2 ans formation en tant q'Agent de Maintenance en Équipement Informatique pour plus tard être employé en tant que Technicien en Informatique.J'ai eu mon diplôme. Je suis quelqu'un de très sérieux, serviable et toujours à l'écoute. Je travail actuellement au collège St Exupéry a Bedarrides en tant assistante informatique.



Mes compétences :

Informatique

Conseil clientele, Vente de PC

Panne Internet et Logicielles

Montage video (pinnacle, Movie Maker)

Installation de serveur PME - Essential 2012

Paramétrage de Tablet et Smartphone

Installation, partage de Périphériques (Box, Impri

Réparation PC bureau et portable

Maintenance informatique

Configuration logicielle

Installation du système d’exploitation Windows (Ue

Montage, paramétrage et mise en service de PC