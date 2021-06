Samir TOUMI

Diplôme :

A-Ingéniorat en génie civil, Option de Construction Civil et Industrielle (CCI).à l’universté de A-MIRA BEJAIA

B-magistère option science des matériaux a L’USTHB

Expériences professionnelles :

1-****GCB (1ans)

Période : janvier 2005 / janvier 2006 :

Ingénieur superviseur charge de suivi et de la réalisation au niveau GCB (société nationale de génie civil et bâtiment) direction sud ouest filiale sonatrach au

1-projet d'ont je suis chargé de la réalisation de station de récupération des gaz et associée SRGAII à hassi r’mel avec l’entreprise italienne NUOVO-PIGNONE au compte de la SONATRACH. .

2-****CEVITAL (04 ans et 06 mois)

Période : juin 2006 /octobre 2010:

Ingénieur superviseur charge de suivi et de la réalisation des projets au niveau du complexe agro-alimentaire CEVITAL de Béjaia :

2- Projet : Nouvelle unité eau minérale lalla khedidja, Tizi ouzou

3-PROJET : LA NOUVELLE RAFFINERIE DE SUCRE

4-PROJET : UNITE SUCRE LIQUIDE EXPEDITION

5-PROJET : UNITE DE SUCRE LIQUIDE PRODUCTION

6-PROJET : VRD EXTERNE ET INTERNE

7-PROJET : BATIMENT R+3 NOUVELLE DIRECTION DE CEVITAL EN PREFABRIQUE

8-PROJET : UNITE CO-GENERATION (SOURCE D’ELECTRICITE)

9-PROJET : NOUVEAU MAGASIN SUCRE ROUX 160000T.

3-****SAIPEM (02 ans)

Période : Février 2010 – Février2012

Civil work superviseur au

10-PROJET UNITE LPG03 HASSI MESSOUD (HAOUDH EL HAMRA LIGNE 03 PETROLE ET GAZ).

****TECHNIP (02 ans)

Civil work superviseur au

11- PROJET REHABILITATION ET ADAPTATION DE LA RAFFENERIE D’ALGER (sidi r’zen)

Connaissances en informatique:

 Environnement office (bonne maîtrise) : Microsoft : Project, power point, Publisher, Word, Excel.

 Logiciels de calculs : SAP2000, SOCOTEC, des connaissances en : ‘Prokon Structural Analysis’ et ‘SECTABL’.

 Logiciels de dessin et de traitement d’images : ARCHI CAD 8/10, Autocad2005, photoshop Régression Analyzer et Equation Grapher.

 Logiciel de comptabilité : ciel 2000.

Connaissances Diverses :

 Bonnes connaissance du Règlement Parasismique Algérien (RPA) et du Règlement Parasismique Français (PS92).

 Connaissance du code du marché publique et de la réglementation en vigueur.

 Diplôme de 1ier secours avec SAIPEM

 Diplôme de 1ier secours avec TECHNIP

Centres d’intérêts :

 La programmation sur EXCEL.

 Le génie civil, l’architecture et l’urbanisme.

 L’art en général, peinture à l’huile et sculpture en particulier.

 Littérature, Secourisme, volontariat, Sport et voyage.

Langues :

 Français : Lu Ecrit Parlé (couramment), ainsi qu’une bonne capacité de rédaction.

o Arabe : Lu Ecrit Parlé.

 Anglais technique : Lu Ecrit.

 Kabyle : Langue maternelle

Objectif :

 Les domaines du contrat recherchés : Étude, planification, estimation, organisation, gestion et management des projets.

 Mobilité : International (permis de conduire).

 Prétentions salariales : Négociable.

 Intégrer une équipe dynamique, mettre mes connaissances, mon savoir-faire et mes langues à profits.











Mes compétences :

Offshore

Construction

Ouvrages d'Art

SAP

PROGRES

Microsoft Excel

autre expérience

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Travail en équipe

Organisation du travail

Esprit analytique

Dynamisme

Management de projet