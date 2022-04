Il s'agit d'un groupement de cuisinières indépendantes qui sont contactées par les entreprises ou les particuliers pour réaliser repas et buffets lors des manifestations diverses et variées par exemple : voeux du maire ,festival du film court ,mariages, repas solidaire...

D'autre part cette association organise des ateliers de cuisines autour de thématique prédéfini .

Il s'agit d'un travail de professionnel à un prix plus que raisonnable.