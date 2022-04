Webmaster

Passionnée de nouvelles technologies, curieuse et efficace, je conçois et administre des sites internet (intranet, extranet, cms, ecommerce, opération marketing) dans un environnement en mouvement constant.



Intégrateur, animateur, développeur, coordinateur suivant les projets j’endosse différentes casquettes et m’adapte aux divers environnements et organisations