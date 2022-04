Samira AMGHAR-LOISEL

J'offre mes services en tant que responsable marketing et Communication, spécialisée B to B ;

Dans mon parcours, j'ai conçu et mis en place des stratégies marketing développement des réponses rentables aux vrais besoins des clients, par l'analyse, la proposition de plans créatifs et la mobilisation des services de l'entreprise autour de ces plans.

Je veux aujourd'hui développer ou renforcer une stratégie marketing très centrée sur le client pour une PME ou une Business Unit d'un grand groupe européen.



Mes compétences :

Relations presse

Web marketing

Internet

Audit

Relationnel

Blog

EMarketing

Budgets

Back office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Customer Relationship Management

SAP

Marketing opérationnel

Études marketing

Community management

Marketing stratégique

Marketing

Négociation

Communication

Prescriptions

Formation

Formation professionnelle

Gestion de projet

Magazines

Blogging

SAP CRM