Samira ARIGUE

Après 20 ans dans le monde institutionnel du médico-social et 15 ans en tant que formatrice dans les écoles du social, je souhaite mettre à profit mes expériences et mes savoirs sur de nouveaux horizons.

Mes thèmes d’intervention sont assez variés :

* L’accompagnement des personnes atteintes de TSA - Trouble du spectre autistique.

* L’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique - L’adaptation des documents institutionnels : Contrat de séjour, Projet d’accompagnement personnel, Conseil de la Vie Sociale …

* Les projets d’activité et l’animation.

* Applications des outils de la loi 2002 avec les outils de l’ANSEM ;

* Mise en place et suivi des évaluations interne et externe du service ; la mise en place de fiche action.

* La bientraitance - L’Ethique - Le vieillissement et le deuil chez les personnes en sit. de handicap psychique -

* La supervision d’équipe - Jury de formation -

* …