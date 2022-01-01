Retail
Media
Fintech
IOT
Smart city
E-rh
Décideurs
SEO
Cloud
Big data
Retail
Media
Fintech
IOT
Smart city
E-rh
Décideurs
SEO
Cloud
Big data
Adtech
e-Santé
Foodtech
Management
Martech
Patrimoine
Publishers
Transport intelligent
Webtech
Bienvenue
S'inscrire
Se connecter
Rechercher
Menu
Connexion
Samira BACHA
Ajouter
Samira BACHA
MARRAKECH
Profil
Réseau
En résumé
Pas de description
Entreprises
Joongsan maroc
- Assistante génie civil
2016 - 2017
Formations
Université Caddi Ayyad (Marrakech)
Marrakech
2013 - 2016
licence professionnelle en btp
Réseau
Abdelfattah BARRADA
Asmae BENMOUSSA
Bouazzaoui BATAL
Houssine EL KHOTFI
Mohamed EL OUAJI
Mourad EL KARKRI
Wafae ELHARCH
Watrav SARL
Zakaria EL FTOUH