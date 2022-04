Samira BAKKAR

OPTION IMMO est une filiale du GROUPE IMMO CONSEIL MAROC , spécialisée dans le conseil l'expertise et la gestion commerciale immobilière depuis 13 ans.

Composée de professionnels expérimentés autant dans les métiers de l’immobilier que dans la communication immobilière, OPTION IMMO ne propose systématiquement que des solutions ayant fait leurs preuves.

-Conseil en montage et structuration d'opérations immobilières.

-Conseil en ingénierie commerciale

-Conseil en acquisitions immobilières.

-Transaction et expertises immobilières.

-Ingénierie juridique, financière et fiscale en l'investissement immobilier.





Mes compétences :

Business intelligence