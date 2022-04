Samira BAYARD

Fort de 4 ans d'expérience professionnelle, j'ai choisi de reprendre mes études cette année, en licence professionnelle comptabilité et paie à l'Université de Beauvais en apprentissage afin d'approfondir mes connaissances et mes compétences.



J'ai pu acquérir des compétences en informatique tel que :

○ Word,

○ Excel

ainsi que les logiciels spécifiques comme:

○ SAP,

○ AFI,

○ KOALA sage.

J'ai pu acquérir des connaissances de la comptabilité dans le secteur privé et public.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel

EBP Compta

KOALA Sage

Ciel Compta

AFI