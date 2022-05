Actuellement en Licence Professionnelle Comptabilité et Paie, je souhaiterais poursuivre mes études et me perfectionner dans les métiers de la comptabilité et de la finance.



Pendant mes stages et mon alternance, j'ai travaillé sur :

> Sage ERP x3,

> IsaPaie,

> Pack office.



Mes compétences :

Comptabilité

Pack office

Fiscalité des entreprises

Secrétariat

Réseaux sociaux