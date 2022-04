Bonjour, moi c'est Samira, 37 ans et domiciliée à Créteil dans le Val de Marne (94).



Je suis chargée de recrutement depuis maintenant 6 ans, bientôt 7 mais je possède également une expérience professionnelle concluante dans le domaine de l'accompagnement et de l'insertion professionnelle.



Mon expertise dans le domaine de l'accompagnement, l'insertion professionnelle, le recrutement ainsi que mes compétences professionnelles, mon savoir-faire et mon savoir être font de moi, un profil expérimenté.



J'ai également acquis une expérience en tant que Manager/ Responsable d'agence ou j'ai eu à gérer en toute autonomie le volet humain de l'agence, le volet logistique et le volet commerciale avec les clients/partenaires.



Mon aisance relationnelle, ma capacité à encadrer et mon goût fortement prononcé pour le recrutement font de moi, la candidate qui saura prendre en charge et exécuter les taches et les missions qui me seront confiées.



Je suis de nature sociable, curieuse, j'aime le travail bien fait et le travail d'équipe, organisée, méthodique, rigoureuse, impliquée, je sais faire preuve d'empathie mais également de fermeté quand cela s'avère nécessaire.



Enfin, je suis disponible immédiatement et je serais heureuse de vous rencontrer afin de pouvoir vous apporter de plus amples informations concernant mon parcours professionnel, mes motivations et sur ma personnalité ;-)



A bientôt!





Samira BELLAHCEN

Chargée de recrutement confirmée / Responsable recrutement



Mes compétences :

Management, techniques d’animation d’équipe, techn

Maitrise du pack office

Human Resources

Requirements Analysis

Project Management

Microsoft Office

Microsoft Outlook