Human Capital Management For You est un cabinet spécialisé dans les domaines suivants :

Externalisation des activités d'une DRH,

Conseil en Stratégie RH,

Gestion de l'organisation,

Conduite du changement,

Recrutement,

Rémunération,

Fiscalité des salaires,

Formation,

Droit du travail et Droit social,

Négociations salariales,

SIRH,

Administration du personnel.