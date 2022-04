Samira BENAISSA

Ingénieur en génie civil de formation, et contrôle qualité par spécialisation acquise tout au long de mon parcours professionnel. La qualité du matériau mis en œuvre tel que les agrégats, la charpente métallique, le béton armé, et leurs procédures d'acheminement ainsi que l'organisation interne dans toute entreprise qui se respecte et qui adopte la politique ISO 9001. J'ai participé notamment à:



-La politique de la définition de la qualité au sein d’entreprises de renommée internationale.



-La définition et la mise en œuvre de méthodes contrôle-qualité.(Agrégat , Béton,centrale de fabrication; audits internes).



-La révision et le système de contrôle des documents des prestataires. (Plan assurance qualité, plan opérationnel de sécurité).



-Le contrôle qualité des prestations des sous-traitants.(Laboratoires, terrassement , Ouvrages d’art).



-Veille sur la conformité des normes (Cahier de charge, législation).



-Hiérarchisation des propriétés par service.



-Relation clientèle.



depuis deux ans je me concentre sur le domaine des affaires et de la prestation de service qui m'interesse beaucoup, domaine dynamique et passionnant.



Mes compétences :

Qualité

Audit

Développement commercial

Adaptabilité

Leadership

Rigueur