Samira BENDJILALI

Diplomée d'un DUT gestion logistique et transport depuis 2010, j'ai travaillé au sein de sociétés de transport très différentes des unes des autres.



En effet, ma première expérience fut chez géodis ciblex, société spécialisée dans la messagerie dans laquelle il m'a fallut être réactive et flexible.

Ensuite, j'ai travaillé en tant que planificateur chez raillink europe, filliale de la CMA CGM ce qui m'a permis d'acquérir de nouvelles connaissance concernant les trois modes de transport: fer, mer et route. J'ai du être rigoureuse et organisée afin de réaliser l'ensemble des différentes tâches.



Actuellement, chez arkema, du côté chargeur cette fois-ci, je gère les expéditions de marchandises (non) dangeureuses ainsi que leurs conditionnements. Il est indispensable d'anticiper afin d'expédier les commandes même si l'usine rencontre une difficulté de production.



Les expériences acquises au sein de ces sociétés très différentes par leurs métiers et par l'environnement m'ont montrée que je suis sociable et que je m'intègre rapidement et facilement.

De nature curieuse, je cherche toujours à en connaitre d'avantage concernant la logistique et le transport.



