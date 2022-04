Samira BERNHEIM

J'ai passé plus de 14 ans comme cadre dans le commerce de proximité et la grande distribution dans des environnements complexes en tant que responsable de magasin et directrice de supermarché.



Au cours de ces expériences, j'ai eu à encadrer jusqu'à 90 personnes, ce qui m'a permis d'avoir une bonne expertise dans la gestion d'équipe, la formation, la conduite du changement et l'accompagnement de restructurations.

En 2014, j'ai obtenu le diplôme d'études supérieures universitaire de l'université Paris 8 en "Pratiques du coaching", complété par une formation à l'accompagnement au deuil professionnel ou personnel. J'ai acquis une expertise dans



• Management de transition et de changement

• Amélioration de la performance en entreprise

• Management de crise

• Accompagnement des équipes au changement

• Accompagnement au deuil

• Création et Animation d’ateliers

• Formatrice/Animatrice : Management, Communication, Techniques de ventes, gestion du stress etc.

• Conseil en organisation à complexité environnementale

• Gestion des conflits



Actuellement, je suis formatrice et coach.