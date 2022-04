Samira BOULAROUAH

Dans le but de préparer un BTS Électrotechnique, je suis à la recherche d'un bureau d'études spécialisé dans les ENR, désirant accueillir une personne animée, énergique et ambitieuse pour une période de deux ans à compter de septembre 2015 en contrat de professionnalisation, afin d'acquérir toute la technicité du métier de technicienne d'études en ENR et bénéficier de l’expérience de professionnels passionnés.



Je suis convaincu de mes capacités et profondément déterminée à mener à bien mon projet.