Samira BOUMÉDIÈNE

Avec 16 ans d'expérience dans l’industrie de la Parfumerie et du Luxe,

j'ai pu déployer ma sensibilité aux produits et aux marques dans un environnement B to B et international.



Dans le cadre de diverses responsabilités stratégiques marketing, vente et business,

j'ai acquis un grand savoir-faire en développement produits, gestion d’équipes, créativité et expertise olfactive.



Bonne connaissance des marchés matures Europe et États-Unis ainsi que sur les marchés émergents : Chine, Moyen-Orient, Russie



Mes compétences :

Créativité

Gestion de la relation clients

Marketing

Gestion de projet

Communication

Cosmétique

Community management