Valeria BARACCO

15+ ans d'expérience professionnelle à international (Italie, France, Etats-Unis, Singapour) en stratégie, marketing, business développement et fonctions commerciales.



Enthousiaste, extravertie, créative, organisée, tournée vers l'innovation et orientée vers les résultats, toujours prête à relever des défis ambitieux avec une vision stratégique à moyen et long terme.



Bon esprit d'équipe, considérée comme un leader puissant et une personne forte, capable d'encourager et supporter les autres, intégrer la contribution de chacun dans l'élaboration de la stratégie, réfléchir et passer à l'action rapidement.



Style de communication honnête, direct, structuré, précis.



Couleurs associés à ma personnalité selon la méthodologie Insight®: rouge et jaune, qui signifient compétitivité et détermination, esprit extraverti et optimiste.

Profil identifié par le test MyersBriggs: ENTJ, acronyme pour Extraversion, Intuition, Thinking, Judging.