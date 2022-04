Samira CHABANE

Ma recherche:

Actuellement à la recherche d'un poste dans le secteur de la communication et plus précisément dans le secteur de l'entertainment (radio, musique, spectacle, théâtre, télévision...).



Mon Savoir-faire / Secteur Communication, Marketing & Média.

Réflexion, organisation, réalisation, rédaction et mise en ligne de campagnes digitales

Création de briefs créatifs, rédaction de contenus éditoriaux

Élaboration de la stratégie de communication et du plan de communication

Négociation, réservation et optimisation d’achat d’espaces publicitaires



Langue et informatique:

Anglais Lu, écrit, et parlé (bon niveau)

Word, Excel, PowerPoint, SalesForce, Sage et Back Office



On dit de moi que...

je suis consciencieuse, créative, réactive, force de proposition, que j'ai le sens du contact et du travail en équipe.



Mes compétences :

Achats

Communication

E commerce

Entertainment

Internet

Média

Musique

Négociation

Créativité

Rédaction

Publicité

Création d'entreprise