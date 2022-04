Compétences acquises :



 Analyse technique des dossiers

 Chiffrage Gros œuvre et CES

 Réalisation des quantitatifs GO ET CES.

 Trouver des solutions pratiques et économiques

 Etablir un programme d'exécution des travaux.

 Rédaction de Mémoire technique

 Elaborer les plans d’installation de chantier

 Prise de relevé

 Réalisation des transferts



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Autocad