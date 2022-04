Samira CHAIB

Gestion des communications téléphoniques :



o Appels téléphoniques avec les clients et les intermédiaires.

o Renseignement sur l’état des dossiers.



- Gestion Production :



o Emissions des contrats.

o Avenants de modification, de régularisation.

o Attestations d’assurances.

o Edition cartes vertes.

o Calcul de cotisation, renouvellement.

o Tarification des risques.

o Gestion courante de courrier

o suivi des certificats de prévention.



- Gestion Sinistre :



o Ouverture de dossiers sinistres

o Décision d’indemnisation

o Gestion Contentieux : fausse déclaration à la souscription.

o Gestion des correspondances : Refus de Garantie, demande de justificatifs, mission des experts - Calcule des indemnités matérielles et corporelles



- Types de contrats gérés :



o Prévoyance : Individuelle Accident, Hospitalisation, Décès Accidentel

o Assurance emprunteur : crédit à la consommation

o Multirisque industrielle : Dommages aux biens, Pertes d’Exploitation, Tous Risques Informatiques, Bris de Machines

o Dommage-ouvrage

o Automobile, Multirisque Habitation

o Contrat d’assurances loisirs sportifs : matériel et individuel accident