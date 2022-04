Samira CHAIM

Une équipe à votre service !



ACCES PRO située sur Marseille, vous propose un large choix de services pour les professionnels.



En effet nous mettons à votre disposition de la fourniture industrielle : l'outillage manuel, l'électroportatif, la visserie, la boulonnerie, la fixation, la sécurité, l'hygiène, l'abrasif, le perçage, le sciage, le levage, la manutention et dans la quincaillerie de bâtiment: le contrôle d'accès, les serrures bois et métal, les blocs de boîtes aux lettres, les barrières de parking et les barres anti-panique.



Nous sommes centre de montage agrée MUL-T-LOCK sur la région PACA et disposons d'un centre de montage de cylindres et de reproduction de clés (toutes marques) ainsi qu'un atelier de gravures et tampons.



En plus des équipements standards, nous répondons à toutes vos demandes de matériel ou d’usinage « spécial » et technique



Notre stock nous permet de proposer une large gamme de produits répondant à l’exigence de nos clients.



N'hésitez pas à contacter Samira pour de plus amples informations au 04 91 08 01 01.