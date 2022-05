Bonjour, je m'appelle Yohann et je suis commercial en vente directe de parfums et cosmétiques sur le département des pays de la Loire

Je fais des présentation de produits cosmétiques et des senteurs de parfums pour prouvé leurs qualité

De plus, je recrute des personnes pour m'épaulé

Pour tous contacte avec moi voici mon émail :

yohann.lamy@orange.fr



Mes compétences :

Vente

Informatique